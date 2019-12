Auto: Cirio su fusione Fca-Psa, oggi necessario unirsi per essere competitivi

- “Oggi è necessario unirsi per essere competitivi. Ho già avuto modo stamattina di approfondire i contenuti di questo accordo con Pietro Gorlier e chiedere garanzie sugli investimenti in Italia, che sono confermati". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commenta così l’accordo FCA-PSA: "Proprio pochi giorni fa a Roma abbiamo siglato con FCA un protocollo su cui la Regione Piemonte investe 1,5 milioni di euro di fondi europei per nuovi progetti di ricerca - prosegue Cirio - . Questo è il nostro obiettivo: rendere il Piemonte un punto di riferimento per l’innovazione e sostenere il mondo imprenditoriale affinché possa restare o scegliere di venire nella nostra regione. Vale per grandi realtà come quella che nasce oggi, ma anche per tutto l’universo di Pmi e start up che rappresentano il futuro di un comparto strategico per il Piemonte e per l’Italia come l’automotive”. (Rpi)