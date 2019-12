Regione Piemonte: 6,6 milioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche

- Nella seduta di Giunta di ieri della Regione Piemonte è stata approvata la proposta di deliberazione sulle “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, presentato dagli assessori alle Politiche della Casa, Chiara Caucino, e al Bilancio, Andrea Tronzano. Il provvedimento individua criteri e indirizzi per il riparto e l’assegnazione delle risorse statali e regionali ai Comuni, nonché per la rendicontazione di contributi liquidati ai Comuni richiedenti. In particolare, con riferimento ai contributi statali e regionali, è previsto che le risorse disponibili siano destinate a soddisfare il fabbisogno rappresentato dalle domande degli invalidi parziali dal 1989 al 2017, pari a 6.403.106 di euro, in aggiunta alle domande degli invalidi parziali raccolte nel corso della rilevazione straordinaria effettuata nel 2018, comprensive dell’ulteriore fabbisogno al 2017, invalidi totali e parziali, rispettivamente di 189.635 euro e 23.441 euro. Nel complesso, quindi, viene coperto un fabbisogno di 6.616.183 di euro. (segue) (Rpi)