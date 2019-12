Marigliano (Na): domani De Luca inaugura il Giardino della pace

- A pochi giorni dall'atto dei consiglieri che all'unanimità hanno approvato la proposta del presidente del consiglio comunale di Marigliano (Na) Vito Lombardi, di aderire al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani – formalizzando, di conseguenza, Marigliano quale "Città per la Pace" – arriva in città il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Lo ha fatto sapere una nota dell'amministrazione comunale. De Luca domani, a partire dalle ore 12, si recherà presso il santuario Madonna della Speranza di San Vito per inaugurare il "Giardino della Pace", un luogo di grande impatto spirituale, collocato all'interno delle mura dell'ex convento, lungo via padre Michelangelo Longo. A seguire il presidente De Luca si recherà presso il cantiere in via Vittorio Veneto per inaugurare i lavori pubblici finanziati proprio dalla Regione Campania. (Ren)