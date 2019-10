Campania: Cesaro (FI), consiglieri M5s che ne pensano di togliere voto ad anziani?

- "Parlano e sproloquiano sempre e su tutto: adesso ci aspettiamo che i colleghi consiglieri del Movimento 5 stelle ci dicano con chiarezza che cosa ne pensano della proposta del loro leader Beppe Grillo di togliere il diritto di voto agli anziani". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "I consiglieri 5 stelle sono d'accordo con Grillo sul fatto che di anziani ve ne sarebbero troppi, che sarebbero senza un futuro e che quindi godrebbero di un privilegio che non meritano?", ha aggiunto l'esponente di Forza Italia. "Voglio sperare che prendano immediatamente e pubblicamente le distanze da certe tesi così vicine a quelle ideologie che portarono a veri e propri orrendi genocidi come quelli perpetrati dal nazismo o dal comunismo. Teorie che speravamo archiviate per sempre", ha concluso Cesaro. (Ren)