Alessandria: Valter Galante nuovo commissario dell'Asl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In più, Galante è stato anche assessore regionale alla Sanità per due anni, dal 2003 al 2005. "Una figura professionale – osserva Icardi - che meglio di ogni altra potrà traghettare la Sanità alessandrina verso la nomina del nuovo direttore generale, prevista nella primavera del 2021. Ringrazio il direttore sanitario Paola Costanzo che in questi mesi ha svolto egregiamente il compito di direttore generale facente funzione, mantenendo tutti gli impegni di servizio. La scelta del commissario ha necessariamente richiesto un’approfondita istruttoria, come reclamava la situazione specifica. Nel frattempo, dev’essere chiaro che la direzione della Sanità alessandrina non è mai rimasta sguarnita". (Rpi)