Trasporti: domani a Padula (Sa) confronto M5s-cittadini su riapertura tratta Sicignano-Lagonegro

- Si terrà alle 12 di domani presso la stazione ferroviaria di Padula (Sa), un confronto pubblico organizzato da portavoce regionali e nazionali del Movimento 5 stelle, con i cittadini e i rappresentanti del “Comitato per la riattivazione della Sicignano Lagonero”, in merito alla riattivazione del traffico ferroviario sulla tratta Sicignano degli Alburni-Lagonegro, chiuso per lavori nel 1987 e mai più riaperto. Tema del dibattito, inoltre, il rilancio di un progetto di potenziamento della mobilità ferroviaria integrata nel Vallo di Diano, per garantire il diritto al trasporto pubblico, incentivare lo sviluppo del territorio e arginare lo spopolamento delle nostre aree interne. Saranno presenti i senatori Francesco Castiello e Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano. (Ren)