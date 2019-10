Torino: Csi Piemonte sventa attacco hacker a siti istituzionali di Regione e Comune (2)

- Attualmente il Csi gestisce, tra i vari servizi, più di 900 km di fibra ottica in Piemonte, 40 milioni di ricette elettroniche all'anno e garantisce la sicurezza dei sistemi da circa 150 mila attacchi "malevoli" al giorno. Sono due i data center presenti in Piemonte, Torino e Vercelli, 2500 mq di impianti nel capoluogo che ospitano 2000 servizi della PA piemontese, con una grande attenzione per l'efficienza energetica e la sicurezza informatica. Gli impianti hanno 20 sistemi di supervisione per monitorare costantemente 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno il funzionamento degli impianti, della sicurezza e dei servizi. (Rpi)