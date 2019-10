Lavoro: Ciarambino (M5s) su navigator, De Luca unico in Italia a creare precariato

- "Quelli che De Luca chiama serbatoi di precariato, in Campania grazie a lui dovrebbero chiamarsi silos, grandi abbastanza per contenere il numero stratosferico di precari che questo governatore ha prodotto in questi quattro anni e mezzo”. Lo ha dichiarato in una nota la capogruppo regionale campana del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. “Aveva le risorse necessarie per assumere di 3.700 Lsu e non l'ha fatto – ha rincarato - E risalgono ai mesi scorsi gli avvisi pubblici per 40 infermieri a tempo determinato al Ruggi di Salerno e per personale a tempo determinato pubblicati da Asl Napoli 2, Policlinico, Azienda dei Colli, Asl Napoli 1 e Asl di Avellino”. “Nel migliore dei casi – ha sottolineato -, parliamo di incarichi semestrali con la previsione di non più di una proroga. Dilagano ovunque gli interinali, con il paradosso dell'Asl Napoli 1 che sta procedendo al licenziamento di avvisisti, mentre è pronto un nuovo un nuovo bando per interinali. Se c'è qualcuno che in Italia sa creare solo precariato, questo è il governatore della Campania". "La scusa del precariato è servita a De Luca solo per coprire la vera ragione della mancata assunzione dei navigator, riconducibile a un banale dispetto al nostro capo politico – ha aggiunto Ciarambino - L'unica verità che emerge dalle sue parole è che il caso navigator si sarebbe potuto realmente risolvere 4 mesi fa”. “Sarebbe bastato rispondere alle note di Ministero e Anpal e agli inviti a un incontro sollecitati dal nostro ministro Catalfo, a cui va il merito di aver risolto un caso creato solo in Campania e che ha portato alla disperazione 471 ragazzi che avrebbero già potuto essere al servizio della nostra terra da ben quattro mesi", ha concluso. (Ren)