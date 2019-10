Piemonte: violenze in carcere a Torino, Frediani (M5s) chiede audizione del garante dei detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raccapriccianti i dettagli emersi dall'inchiesta della Procura di Torino sulle violenze commesse dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti del Carcere Lorusso e Cutugno. Il Consiglio regionale del Piemonte ha pochi strumenti per intervenire, uno di questi è il garante dei Detenuti. Chiederemo al più presto una sua audizione in commissione regionale". A dirlo Francesca Frediani, Consigliere regionale M5S Piemonte. "Da tempo effettuiamo periodiche visite presso l'istituto penitenziario di Torino denunciando problemi di natura infrastrutturale, carenze di personale e mancanza di fondi per progetti di reinserimento sociale - prosegue Frediani - . Avevamo la percezione di una situazione difficile, ma non certo come quella emersa dalle prime informazioni riguardanti l'inchiesta. Se questi fatti venissero confermati sarebbero gravissimi e non degni di una paese che dovrebbe essere civile". (Rpi)