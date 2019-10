Alessandria: Valter Galante nuovo commissario dell'Asl

- "L’obiettivo era trovare un commissario di provata esperienza, che fosse in grado di affrontare fin da subito le criticità della Sanità alessandrina, stretta tra le carenze di organico e risorse, ben note anche a livello nazionale, e alcune criticità locali, in parte attinenti alla contiguità territoriale con la Lombardia. Con la scelta di Valter Galante l’Azienda di Alessandria potrà contare su un dirigente che da oltre 25 anni opera nella Sanità pubblica, a tutti i livelli e che sarà immediatamente operativo, garantendo la piena funzionalità e il miglior coordinamento delle singole strutture. Una soluzione certamente ottimale". Cosi l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, sulla nomina del nuovo commissario dell’Asl di Alessandria, Valter Galante, decisa questa mattina dalla Giunta regionale su proposta dello stesso assessore. Il nuovo commissario Valter Galante è attualmente direttore dell’Assessorato all’Agricoltura del Piemonte, ma fin dall’inizio degli Anni Novanta, la sua carriera professionale si è svolta prevalentemente nella Sanità pubblica, dapprima tra gli artefici della costituzione del Servizio 118, poi come dirigente alla programmazione sanitaria regionale, dirigente di Asl e direttore generale dell’Asl di Asti, ricoprendo anche il ruolo di responsabile del coordinamento dei Servizi sanitari per conto della Regione alle Olimpiadi invernali di Torino 2006. (segue) (Rpi)