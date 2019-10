Olio: al via la manifestazione "Frantoi aperti 2019" di Coldiretti per i più piccoli

- Oltre mille bambini hanno partecipato al primo giorno di "Frantoi aperti 2019", iniziativa a cura di Coldiretti e Aprol Campania per promuovere l'olio nuovo extravergine ed aperta agli alunni delle scuole primarie e alle famiglie. L'obiettivo degli organizzatori è far conoscere il processo di lavorazione del prodotto principe della dieta mediterranea. Si proseguirà domani dalle 10 fino alle 16, con la possibilità di assaggiare l'eccellenza dell'extravergine direttamente negli oleifici. In provincia di Avellino le strutture ospitanti sono il frantoio Ricci di Luogosano e il frantoio Fam di Venticano; in provincia di Benevento sono disponibili il frantoio G&G di Apice e il frantoio Iannotti di San Lorenzo Maggiore; in provincia di Caserta ci sono il frantoio Olibano di Sessa Aurunca, il frantoio Migliozzi di Teano, il frantoio Spinosa di Piedimonte Matese e il frantoio Fratelli Di Girolamo di Pignataro Maggiore; in provincia di Napoli c'è il frantoio Santa Maria della Neve di Massa Lubrense; in provincia di Salerno sono aperti il frantoio Peteca di Giffoni Valle Piana, il frantoio Nicoletti di Laurino e il frantoio Monzo di Stella Cilento. Ai bambini è stata offerta la classica merenda contadina con pane e olio. “Comprare l'olio extravergine direttamente dai produttori olivicoli – hanno sostenuto Coldiretti e Aprol Campania – è una scelta che aiuta l'economia del territorio e la sostenibilità ambientale, aiuta a conoscere le sue qualità e a riconoscere oli falsi e scadenti, favorisce una sana alimentazione a km zero”. (segue) (Ren)