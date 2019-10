Campania: lunedì question time di Zinzi (misto) su rogo Stir e dimensionamento scolastico Comune Caserta

- Il consigliere regionale campano del gruppo misto Gianpiero Zinzi discuterà lunedì in Aula due interrogazioni a risposta orale su argomenti di stringente attualità. La prima, indirizzata all'assessore regionale all'Istruzione, Lucia Fortini, ha ad oggetto "Effetti del piano di dimensionamento scolastico as 2020-2021 sulla Città di Caserta" e fa riferimento alla proposta redatta dal Comune di Caserta oggetto anche di un sit-in in piazza lo scorso sabato. La seconda interrogazione a risposta orale, indirizzata all'assessore regionale all'Ambiente Fulvio Bonavitacola, ha ad oggetto "Nuovo incendio di rifiuti presso il sito Stir nel Comune di Santa Maria Capua Vetere". L'interrogazione è stata redatta alla luce del rogo che ha interessato l'impianto all'alba di giovedì. Entrambe saranno discusse in Aula nel corso della seduta di question time in programma per lunedì 21 ottobre alle ore 11. (Ren)