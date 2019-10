Torino: Ricca (Lega) attacca Appendino su Ztl prolungata, Regione pronta a tagliare i fondi

- “Nel caso in cui il sindaco Appendino insistesse nel negare che Ztl e T-red sono misure pensate per fare cassa, la Regione considererebbe l’ipotesi di decurtate dai suoi stanziamenti indirizzati al Comune e previsti per servizi non essenziali, la cifra prevista come maggior introito annuo inserito nel bilancio di previsione e derivato dalle multe“. A dirlo è l'assessore leghista della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "La nostra proposta è semplice e vuole aiutare i cittadini: se il sindaco ci dice chiaramente che la nuova Ztl è una mossa nata per reperire denaro per le casse del Comune, noi, come Regione, siamo disponibili a reperire i fondi necessari per far desistere la Giunta da questo proposito - aggiunge Ricca - . Questo perché crediamo che la nuova Ztl avrà conseguenze negative sul tessuto commerciale cittadino e non rappresenterà un punto di svolta nella lotta all’inquinamento. Questa convinzione, tra le altre cose, ci arriva anche dallo studio realizzato da 5T e Politecnico di Torino che non ha individuato sostanziali miglioramenti sulle emissioni anche nel caso in cui il Centro cittadino fosse completamente chiuso. La Regione, seguendo questo principio, sarà anche pronta a stanziare risorse economiche che potranno essere disponibili grazie a un miglior utilizzo dei fondi europei, per studiare soluzioni utili al miglioramento della qualità dell’aria". (Rpi)