Regionali: Valente (Pd), in Campania ripartiremo da De Luca

- "Regionali? Il Pd ha un governatore uscente, che è De Luca, che in Regione ha dato dei risultati positivi in Campania". Lo ha dichiarato la senatrice Pd Valeria Valente durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Non partire da lui sembrerebbe incomprensibile - ha proseguito Valente - ma è evidente che attorno a lui dovremmo cercare di costruire una'alleanza più ampia. Con i 5 stelle è nata un'alleanza innaturale, siamo troppo diversi, ma abbiamo compreso che costruire delle convergenze tra forze politiche distanti era fondamentale. Si riparte da De Luca, a meno che il Presidente non nomini qualcun altro, ma mi risulta impossibile. De Magistris rappresenta ciò che di più lontano ci sia da una buona amministrazione". (Ren)