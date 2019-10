Napoli: sabato al via progetto di booktherapy della Federico II

- La lettura come cura, strumento di auto-analisi e sollievo dagli affanni e dalla malattia: è questa l'idea che sottende il progetto di booktherapy "Liberamente", alla biblioteca dell'Aou Federico II di Napoli, che verrà presentata sabato dalle ore 11.15 alle ore 13.15 nell'Aula Piccola Sud in via Pansini 5, nell'ambito della terza edizione dell'Atelier della Salute. L'Azienda ospedaliera e la Scuola di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con la Fondazione Premio Napoli hanno dato vita a un progetto di promozione della booktherapy nei percorsi di cura. Il professore Maurizio Bifulco, è il responsabile del progetto insieme alla dottoressa Gloria Castagnolo che gestirà lo spazio. Lo spirito dell'iniziativa è quello di coinvolgere la cittadinanza in modo attivo, rendendo accessibile la biblioteca per chiunque si rechi al Policlinico per cure ed esami o per accompagnare un proprio caro. La biblioteca, inoltre, sarà destinata anche a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché agli studenti e al personale sanitario. La giornata di sabato si aprirà con i saluti dell'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, Roberta Gaeta; con le testimonianze degli esperti del settore biblioteconomico, della Psicologia clinica, del mondo della cultura, del Corso di Laurea in Scienze infermieristiche, l'associazione Liber@Arte promotrice del Salone del Libro di Napoli, oltre alla Fondazione Premio Napoli. (Ren)