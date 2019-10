Campania: M5s, accordo ottima notizia per navigator fase 2 Rdc

- "L’accordo raggiunto fra Anpal Servizi e Regione Campania è un’ottima notizia per la fase 2 del nostro Reddito di cittadinanza". Lo hanno affermato in una nota i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera. "Grazie al lavoro di mediazione e coordinamento fatto dal ministero del Lavoro e da Anpal Servizi - hanno proseguito i deputati M5s - è stato risolto finalmente un problema che andava avanti da mesi e che non permetteva ai 471 navigator campani che hanno vinto il concorso di essere operativi nel servizio di orientamento ai beneficiari del Reddito. In questi mesi abbiamo seguito da vicino la vicenda navigator, ascoltando le loro giuste rivendicazioni". "Oggi - hanno concluso i deputati - possiamo festeggiare per questo risultato con loro e con tutti i cittadini che verranno supportati nel loro processo di reinserimento lavorativo".(Ren)