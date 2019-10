Campania: Palmieri, includere Alto Casertano in programmazione Aree interne

- "La necessità di inserire l'area dell'Alto casertano tra le aree candidabili e destinatarie di interventi strategici in virtù della nuova programmazione 2021-2027". Lo ha dichiarato l’assessore al Lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri che questa mattina, presso la sala Grasso di Palazzo Caracciolo, sede dell’amministrazione provinciale di Avellino, ha partecipato alla riunione di insediamento del tavolo tecnico per le Aree interne, istituito dal presidente della Regione Vincenzo De Luca e presieduto dal consigliere delegato Francesco Todisco. "La nuova perimetrazione – ha proseguito Palmeri - non può prescindere dal Piano paesaggistico regionale che si sta redigendo in questi giorni. Ci sono oltre 20 comuni dell'Alto casertano che debbono essere inseriti nelle azioni collegate alla Strategia Nazione delle aree interne, per diventare motori di sviluppo locale". La nuova perimetrazione delle Aree interne della Regione Campania, che finora aveva escluso l’area della provincia di Caserta e in particolare i territori dell’alto Casertano, è stato il primo dei punti all’ordine del giorno affrontato dal tavolo. All’incontro hanno anche partecipato i rappresentanti dei territori interessati e cioè i sindaci di Avellino, Nusco e Valle Agricola, il presidente della provincia di Avellino, il direttore generale delle politiche del territorio della Regione Campania, Massimo Pinto e il Vescovo di Benevento, monsgnore Felice Accrocca. "Quindi – ha ancora spiegato l’assessore – è necessario utilizzare i fondi europei come Fse, Fears, Fers, per valorizzare, attrarre investimenti, sviluppare economia e lavoro". "Lavoreremo con i sindaci – ha concluso Palmeri - per una imminente proposta condivisa. Il presidente De Luca ha saputo cogliere la funzione imprescindibile delle aree interne per fornire risposte concrete ad una larga fascia di territori, che necessitano di attenzione e programmazione".​(Ren)