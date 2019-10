Terra dei fuochi: gestione illecita di rifiuti, 24mila euro di sanzioni

- Sono state controllate nei Comuni di Pastorano (Ce), Capua (Ce), Vitulazio (Ce), San Giorgio a Cremano (Na) e Mugnano di Napoli (Na) 11 attività imprenditoriali e commerciali operanti nel settore tessile, della gestione e movimentazione di materiale ferroso, della lavorazione del legno, delle riparazioni meccaniche; 3 sono state sequestrate. 47 le persone controllate, delle quali 7 denunciate all’Autorità giudiziaria e 3 lavoratori in nero. L'operazione interforze nella Terra dei fuochi ha portato 24mila euro di sanzioni elevate per gestione illecita di rifiuti e lavoro in nero. Il controllo è avvenuto nell’ambito del Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti. Sono state contestate sanzioni amministrative per circa 24mila euro. Sono state riscontrate illegalità nella gestione, smaltimento, tracciabilità e tenuta della documentazione di carico e scarico dei rifiuti, nonché casi di lavoro in nero. Gli accertamenti hanno evidenziato che gli scarti derivanti dal ciclo produttivo venivano illecitamente stoccati su aree aziendali non idonee, senza alcuna tutela ambientale. A San Giorgio a Cremano è stata sequestrata un’officina che operava abusivamente nonostante i sigilli apposti a seguito di un precedente controllo.(Ren)