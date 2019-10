Torino: stasera sulla Mole il messaggio “Stop alla tratta di esseri umani”

- Stasera la Mole sarà la testimonial di un messaggio importante: “Stop alla tratta di esseri umani”. Domani è infatti la Giornata europea contro la tratta di esseri umani e Città di Torino e Regione Piemonte insieme lanciano un appello a combattere contro lo sfruttamento di uomini e donne per sesso, lavoro, accattonaggio o criminalità organizzata. ”Il traffico di esseri umani è un grave crimine e una seria violazione dei diritti umani. Dobbiamo continuare a indignarci e non permettere la ‘normalizzazione’ dello sfruttamento dei migranti e dei minori in Europa, anche attraverso azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica”, ha sottolineato Sonia Schellino, Vice Sindaco della Città di Torino. “La Città è impegnata da anni su questo fronte e, attraverso il Servizio Stranieri e l’Ufficio minori stranieri con i progetti 'Anello Forte' e ‘Minori vittime della tratta’, accoglie e tutela le donne e le minori inserendole in un percorso di protezione, in collaborazione con il privato sociale, oltre a monitorare il fenomeno”. (segue) (Rpi)