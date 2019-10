Torino: Palazzo Lascaris, inaugurata mostra sul pittore Paolo Gaidano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 200 persone, ieri a Torino, hanno partecipato all'inaugurazione della mostra su Paolo Gaidano a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte. Tutti attratti dalla possibilità di vedere da vicino le opere del pittore - nato a Poirino nel 1861 - che è stato giovane affrescatore del Duomo di Carignano, ritrattista di Casa Savoia, autore anche di numerosi dipinti che sono esposti in Italia e all’estero. "La mostra su Paolo Gaidano che inauguriamo oggi - ha detto il presidente Stefano Allasia - è un altro segno tangibile della disponibilità e dell’attenzione da parte dell’intero Consiglio regionale per la promozione della conoscenza e della cultura, soprattutto fra i giovani. In questo caso abbiamo la possibilità di conoscere meglio e di ammirare da vicino le opere di un pittore poirinese di fine Ottocento conosciuto ben al di là dei confini piemontesi". (segue) (Rpi)