Campania: De Luca, restiamo concentrati sul lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in un Paese di dementi - ha aggiunto il presidente della Regione Campania - se non mi metto io, dalla mattina alla sera, per controllare, non si muove nulla. Per gennaio concludiamo tutto. Ad oggi, quando si va fuori dalla Campania, ci guardano con rispetto, si alzano in piedi. Mancano 10/15 mila medici in Italia. Per quello che riguarda la Campania, abbiamo sfruttato al massimo tutti gli strumenti legislativi disponibili. Abbiamo mostrato a Conte un progetto che guarda al futuro: la guida senza autisti, in cui la regione investe 28 migliori di euro. Abbiamo dato incentivi alle imprese, coprendo al 100% il credito d'imposta, abbiamo dato il via a "garanzia giovani'', per dare la possibilità ai ragazzi di diventare piccoli imprenditori". "La Regione - ha concluso De Luca - è assolutamente a disposizione, non per fare propaganda, ma con i fatti concreti e gli investimenti". (Ren)