Trasporti: Cesaro (FI), passeggeri Circum esposti a grave rischio. De Gregorio ha mentito

- "Quanto ricostruito oggi dai giornali sulla vergognosa vicenda dei passeggeri della Circumvesuviana proveniente da Baiano costretti ieri a raggiungere a piedi la stazione di Piazza Garibaldi è gravissimo: De Gregorio, sostenendo che la circolazione dei treni fosse in quel momento ferma, ha mentito spudoratamente senza poi neppure chiedere scusa. De Luca gli revochi immediatamente l'incarico". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro per il quale "un atteggiamento così spregiudicato non può essere consentito a nessuno, tanto più a chi ha responsabilità pubbliche rilevanti". "Continuare a lasciare al suo posto chi ha dimostrato di occuparsi esclusivamente dei propri interessi politici non è più ammissibile e De Luca, se non vuole essere considerato complice di questo signore, non può più restarsene in silenzio", ha concluso Cesaro. (Ren)