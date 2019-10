Sanità: Di Scala (FI), cosa dice De Luca dei 1000 bambini senza terapie a Salerno?

- "Oggi l'associazione dei centri di riabilitazione convenzionati con l'Asl di Salerno denuncia sulla stampa che ci sono circa 1.000 bambini rimasti senza assistenza perché gli stessi avrebbero sforato i tetti di spesa. IL governatore commissario De Luca ci faccia capire: come mai ha autorizzato la rimodulazione di risorse per 3 milioni per i progetti sui pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico e non ha pensato di trovare neppure un centesimo di euro per questi bambini?". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano di Forza Italia Maria Grazia Di Scala. "Questo è il governo regionale del centrosinistra che vorrebbe uscire dal commissariamento ma programma la sanità fregandosene dei dati epidemiologici", ha sottolineato Di Scala. "Se uno specialista prescrive una terapia – ha rincarato l'esponente di Forza Italia – non c'è e non ci può essere budget che tenga, quelle terapie vanno somministrate. Punto". "De Luca spieghi a questi 1.000 bambini perché non possono ricevere le terapie. Comunque intervenga subito e dia risposte concrete: il diritto alla salute, soprattutto di chi ha bisogno e non può permettersi economicamente le cure terapie va sempre e comunque garantito. Basta con i cittadini costretti a rinunciarvi", ha concluso Di Scala. (Ren)