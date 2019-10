Cultura: 30 editori piemontesi alla Fiera del libro di Francoforte

- La Regione Piemonte partecipa anche quest’anno alla Fiera del Libro di Francoforte, il più importante evento internazionale per la vendita dei diritti editoriali, che dispone di uno spazio dedicato alla presenza editoriale italiana. La manifestazione è un appuntamento ormai collaudato per le imprese editoriali piemontesi, finalizzato a promuoverle anche oltre i confini nazionali. Lo stand regionale ospita 30 editori piemontesi, inseriti all’interno del catalogo della fiera e presenti con circa 300 appuntamenti, numero in crescita rispetto allo scorso anno. All’interno dello spazio Italia è presente anche il Salone Internazionale del Libro di Torino, con l’obiettivo di rafforzarne l’immagine e la vocazione internazionale. (segue) (Rpi)