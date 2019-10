Torino: stasera sulla Mole il messaggio “Stop alla tratta di esseri umani” (2)

- “È anche attraverso il potere dei simboli che passano messaggi importanti. La Mole, negli anni, si è letteralmente ‘vestita’ con le luci di molte battaglie e cause da sostenere. Anche oggi si ripete questo importante gesto e il simbolo di Torino diventa testimone dell’impegno delle istituzioni contro una piaga disumana: la tratta delle persone - afferma l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca -. Come Regione conosciamo e combattiamo il fenomeno da tempo e crediamo che anche lanciando simboli come questo si possa aiutare una giusta causa”. (Rpi)