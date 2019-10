Regionali: Caldoro (FI), il centrodestra deve essere unito e parlare di nuovi temi

- "Il centrodestra deve essere unito e deve allargarsi alle esperienze civiche rivendicando però la guida dei processi. In questa fase le priorità non sono i nomi ma le cose da fare". Così Stefano Caldoro in una intervista a Prima Tv di Avellino che andrà in onda questa sera alle 21. Incalzato, poi, da Noberto Vitale sul suo nome e su quelli circolati in questi giorni ha aggiunto "Mara è un ottimo nome e con Edmondo ho lavorato benissimo, ha grande competenza". Per il capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale "è però necessario denunciare il fallimento di questa Giunta regionale. Era partita con il 'mai più ultimi' e siamo finiti ultimi in Europa come certifica l'Eurostat". "Il centrodestra deve mettere al centro dell'agenda i nuovi temi dello sviluppo sostenibile. Bisogna leggere i cambiamenti della società e mettere in campo proposte utili per la crescita e lo sviluppo. Dobbiamo – ha concluso Caldoro - rilanciare le sfide della buona sanità e recuperare il gap del trasporto pubblico locale". (Ren)