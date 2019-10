Campania: De Luca, consegnati 27 nuovi treni

- "I cittadini dovrebbero essere indignati per ciò che accade all'Eav". Lo ha dichiarato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Se per 30 anni non si comprano treni - ha proseguito De Luca - è normale che si arrivi a queste condizioni. Per quanto riguarda il nostro trasporto pubblico, abbiamo consegnato 27 nuovi treni. Abbiamo casi in cui ci son pullman che camminano da 35 anni, è una vergogna. Quando ti cade sulle spalle quel passato di nullità ed inefficienza, è normale che i tempi per risolvere i problemi aumentano". (Ren)