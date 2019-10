Napoli: Borrelli (Verdi), divieto di accesso vandalizzato in via Lanzieri

- "Mercoledì mattina abbiamo effettuato un sopralluogo nell'area di Porta di Massa, in prossimità delle sedi universitarie del centro di Napoli". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli durante la trasmissione "La radiazza" su Radio Marte condotto da Gianni Simioli. "In via Lanzieri - ha proseguito Borrelli - ci siamo imbattuti in una scena che ci ha lasciato senza parole. Un palo, installato per sostenere un divieto di accesso, è stato trasformato nella base di una vela pubblicitaria di un vicino parcheggio. Il segnale, che era stato precedentemente vandalizzato, è scomparso definitivamente e i gestori dell'attività hanno pensato bene di riconvertire il palo a loro uso e consumo. Siamo alla frutta, oramai in questa città c'è la percezione che ognuno può fare quello che vuole. Ovviamente abbiamo segnalato questa stucchevole vicenda alle autorità competenti. Tra l'altro abbiamo avuto modo di constatare il profondo degrado che attanaglia la zona, tra sporcizia e parcheggio selvaggio. Lungo il marciapiedi di via Lanzieri sono parcheggiati una serie di scooter che restringono sensibilmente il passaggio. Sulle colonnine abbiamo rinvenuto resti di cibo". "Troviamo molto triste che la zona, quotidianamente frequentata dagli studenti universitari - ha concluso Borrelli - sia ridotta in queste condizioni". (Ren)