Casoria (Na): A. Russo (Cdx) su voragine centro storico, inammissibile l'immobilismo del Comune

- "E' inammissibile che dopo 100 giorni dall'apertura della voragine in largo S. Mauro del 1 luglio scorso, ad oggi si è riusciti solo a tirar fuori dalla buca il camion di Casoria Ambiente che li era precipitato". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere comunale di Casoria (Na) Angela Russo esprimendo la propria solidarietà alla comunità e al preposito curato della Pontificia Basilica di San Mauro. "E' singolare - ha aggiunto Russo - che dopo 100 giorni e il denaro speso per i rilievi tecnici con uno stanziamento di circa 140.000 euro, alla prima pioggia la voragine si sia allargata e minaccia le strutture della Basilica e della Congrega della Pietà, vero e proprio scrigno di arte e della memoria storica Casoriana. Le cavità del sotto suolo Casoriano sono conosciute da tempo e vi sono gli atti all'assessorato ai Lavori pubblici e anche i progetti per la loro manutenzione e riempimento ma niente è stato fatto dalle amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi anni per mettere in sicurezza la città. Nulla ieri e null'altro oggi nonostante mi sia preoccupata, proprio recentemente, di ragguagliare la disinformata amministrazione". (segue) (Ren)