Piemonte: Coldiretti, Regione istituisca tavolo interassessorile sul comparto avicolo (2)

- "Questo andrebbe a danneggiare le nostre imprese che hanno, invece, particolare attenzione al benessere animale e all’impiego di moderne tecnologie - proseguono gli esponenti di Coldiretti - Per affrontare una serie di questioni, abbiamo chiesto di convocare un tavolo tecnico congiunto tra l’assessorato alla Sanità e quello all’Agricoltura, mutuando l’esperienza partita col tavolo di consultazione Il cibo è salute. Resta, inoltre, necessario, un impegno della Regione a reperire le risorse attraverso il Psr, come d’altronde è stato fatto in altre regioni, o tramite forme di prestiti agevolati per venire incontro agli imprenditori che dovranno apportare modifiche strutturali ai propri impianti e affrontare, quindi, spese importanti, ma necessarie per la prosecuzione dell’attività”. (Rpi)