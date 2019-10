Campania: domani ad Avellino il tavolo tecnico per le Aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani mattina, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, sede dell’amministrazione provinciale di Avellino, la riunione di insediamento del tavolo tecnico per le Aree interne, istituito dal presidente De Luca e presieduto dal consigliere delegato Francesco Todisco. All’incontro prenderanno parte anche l’assessore regionale al Lavoro e Risorse umane Sonia Palmeri, nonché i rappresentanti dei territori interessati. Il primo dei punti all’ordine del giorno che verrà affrontato sarà quello relativo ad una nuova perimetrazione delle Aree interne della Regione Campania, con il "recupero di un gap storico determinato che finora aveva escluso l’area della provincia di Caserta e in particolare i territori dell’alto Casertano", hanno sottolineato dalla Regione. In merito l’assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri ha dichiarato: "E’ necessario e improcrastinabile che questa amministrazione regionale restituisca finalmente a tutti i territori regionali la giusta dignità territoriale, chiederò, quindi, che sia immediatamente modificata la determinazione adottata con delibera di Giunta regionale n. 600 del 2014, che individuò nei territori dei comuni appartenenti alle aree interne del Cilento, del Vallo DI Diano, dell’Alta Irpinia e dell’area Tammaro–Titerno, le uniche zone della Regione Campania da inserire nei progetti sperimentali connessi alla programmazione europea". (segue) (Ren)