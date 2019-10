Regione Piemonte: trasporti, sbloccata dal Ministero progettazione della bretella Est di Carmagnola

- La tangenziale di Carmagnola (Torino) è tra le priorità del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ieri, insieme all’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, ha incontrato il sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio e gli assessori Alessandro Cammarata e Gianluigi Surra. L’incontro odierno segue di poche settimane quello organizzato con l’assessore Gabusi a confermare l’interesse della Regione per quella che il presidente Cirio ha definito “la porta del Roero Terra Unesco”. Dopo una lunga attesa, è stato ufficializzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il via libera alla progettazione della Bretella Est. Seconda in tutto il Piemonte per sforamenti di PM10, Carmagnola attende la tangenziale dal 1999. Si tratta di un’opera divisa in tre lotti, di cui il primo sarà realizzato da Autostrada dei Fiori per un costo previsto di 8,5 milioni di euro circa, di cui 8 a carico della società autostradale e 500 mila euro a carico della Regione. "Sull’importanza della tangenziale non ci sono dubbi – ha sottolineato il presidente Cirio -. Dopo 20 anni di discorsi è lampante anche il carattere prioritario di un’opera che porta giovamento a tutti: alla città, che viene sgravata dal traffico in centro, ai cittadini, che possono muoversi più facilmente e ai turisti che possono raggiungere più agevolmente queste belle terre. Sono venuto a Carmagnola in prima persona per dare il mio appoggio e quello della Regione Piemonte al progetto della tangenziale, perché ha una portata di estremo interesse. Si tratta di un’opera in grado di cambiare il destino di una città. I sindaci tenaci come Ivana Gaveglio, che si battono per determinare il futuro della propria città, vanno sostenuti: siamo qua per dare il nostro supporto". (segue) (Rpi)