Caserta: aggredisce ex marito, 1 arresto

- A Caserta, i carabinieri della sezione radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto per minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere, una donna del posto classe '81. La donna, nella tardissima serata di ieri, in evidente stato di ebrezza alcolica, si è recata presso un il bar dove ha minacciato di morte il 45enne suo ex marito, in atto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie, lanciandogli contro 2 coltelli da cucina con lama rispettivamente di 13 cm e 20 cm, senza colpirlo. L’arrestata verrà giudicata con rito direttissimo. (Ren)