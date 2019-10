Caserta: Zinzi (misto) su lavoratori in somministrazione, bene tentativo conciliatorio in prefettura

- "Accogliamo con piacere la notizia del tentativo di conciliazione in Prefettura relativo alle problematiche dei lavoratori in somministrazione presso l'Azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Fiduciosi che, con l'intervento del Prefetto, si possano compiere finalmente passi in avanti in questa vicenda che sta protraendosi da troppo tempo e che provoca tensione nei lavoratori". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del gruppo misto Gianpiero Zinzi commentando la notizia relativa al vertice convocato dal prefetto di Caserta per venerdì 18 ottobre. (Ren)