Napoli: 24 e 25 ottobre convegno su corretta relazione fra sanitari e pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 e 25 ottobre al Renaissance Hotel Mediterraneo a Napoli, in via Ponte di Tappia, si terrà il convegno "L'ematologia, l'oncologia e la medicina del dolore tra umanizzazione delle cure e precision medicine". Scopo del workshop sarà fornire le ultime novità scientifiche e approfondire l'importanza della corretta relazione fra sanitari, pazienti e caregivers per una terapia personalizzata efficace che tenga conto della medicina di precisione e della narrazione del paziente per migliorare la sua aderenza alla terapia. L'appuntamento è per il 24 ottobre alle 15.30 e il 25 alle 9. (Ren)