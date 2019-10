Casoria (Na): A. Russo (Cdx) su voragine centro storico, inammissibile l'immobilismo del Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene - ha proseguito Cesaro - sul fatto che esiste già da un paio di anni una oramai nota norma regionale proposta dal capogruppo di Forza Italia Armando Cesaro che, in ragione di uno studio delle cavità sotterranee condotto nei comuni a Nord di Napoli, tra cui Casoria, disponeva specifiche risorse per determinati interventi per la messa in sicurezza del sottosuolo. Anche se di fatto il nostro Comune è in dissesto finanziario, sebbene non dichiarato grazie a escamotage contabili, non è accettabile che non si compia ogni sforzo possibile per reperire risorse di bilancio per mettere in sicurezza il nostro territorio". "Naturalmente - ha concluso Russo - insieme a tutto il centrodestra insisterò nell'impegno di responsabilità istituzionale per Casoria, per offrire tutta la collaborazione necessaria alla soluzione di questa grave problematica". (Ren)