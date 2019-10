Campania: Picarone, il Defrc 2020-2022 è proiettato verso il futuro

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto dal vice presidente Tommaso Casillo, ha approvato a maggioranza, con 25 voti favorevoli, 10 contrari e un astenuto, con il voto contrario delle opposizioni del centrodestra e del Movimento 5 stelle, la risoluzione di maggioranza al Documento di programmazione economica e finanziaria della Regione Campania, Defrc 2020-2022. Il provvedimento è stato introdotto all’esame del Consiglio regionale dal presidente della commissione regionale Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, Francesco Picarone, che ha sottolineato:“il Defrc 2020-2022 è proiettato verso il futuro per proseguire la straordinaria azione di sviluppo e di crescita della Campania, intrapresa dal presidente De Luca e da questa maggioranza regionale, e per lanciare una nuova sfidasui settori fondamentali per la nostra regione, dal lavoro, alle attività produttive, dall’ambiente alla salute, dai trasporti alle infrastrutture, dal turismo alla cultura, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e sociale del territorio”. (Ren)