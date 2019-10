Campania: Grimaldi (FI), nel Defrc solo chiacchiere e niente sviluppo

- Massimo Grimaldi, consigliere di “Caldoro presidente” e vice coordinatore di Forza Italia, in merito all'appovazione del Defrc 2020-2022 da parte del Consiglio regionale della Campania, ha sottolineato: “Nel Defrc della Giunta ci sono solo chiacchiere e niente sviluppo. La Campania del ‘mai più ultimi’ è diventata ultima in Europa, lo certifica l’analisi di Eurostat. Il Pil decresce e non basta l’impegno degli imprenditori. Nulla sulla semplificazione e sul superamento della burocrazia, nulla sui piani di sviluppo rurale. Ritardi sulla sanità, sui concorsi. Ed è scandaloso il silenzio della Giunta sullo scippo di due miliardi, è il taglio di Di Maio al Patto per la Campania”. (Ren)