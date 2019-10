Campania: Di Scala (FI), nel Defrc nessuna programmazione integrata per i trasporti

- Per la consigliera di FI, Maria Grazia Di Scala, nel Defrc 2020-2022 approvato oggi dal Consiglio regionale della Campania, “in particolare il settore dei trasporti è in ginocchio, non esiste una programmazione integrata, non esiste alcuna forma di controllo e vigilanza del trasporto pubblico regionale, ciò colpisce in particolare il settore del trasporto marittimo, penalizzando le isole del Golfo di Napoli e i propri abitanti, lasciati ai margini e in una situazione di isolamento”. (Ren)