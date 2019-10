Campania: Ciarambino (M5s), il Defrc scolpisce il fallimento del governo De Luca

- La capogruppo del M5s Valeria Ciarambino, in merito all'approvazione da parte del Consiglio regionale della Campania del Defrc 2020-2022, ha affermato: “Il Defrc scolpisce il fallimento del governo De Luca e dimostra che non c’è stata alcuna svolta per la nostra Campania, tanto che la Campania continua ad essere ultima per economia, per disoccupazione, per povertà, con i cittadini campani che sono i più penalizzati dal punto di vista della salute, dell’ambiente e della vivibilità”. (Ren)