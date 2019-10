Campania: A. Cesaro (FI), col Def siamo all'aria fritta

- "Dalle fritture di pesce alla frittura d'aria è un attimo: col Def Campania siamo infatti al nulla, all'aria fritta". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro, a margine della seduta del Consiglio regionale della Campania dedicata al Def, il Documento di economia e finanza regionale. "Del resto - ha proseguito Cesaro - che altro avremmo potuto attenderci da chi si è fatto scippare da Di Maio ben 2 miliardi di euro dal Patto per la Campania senza battere ciglio, senza neppure indignarsi per l'azzeramento delle risorse destinate ai principali assi dello sviluppo campano e per il drastico taglio a quelle per le Zes? Nessuna meraviglia, dunque, se in Campania il Pil cola a picco, la soglia di povertà si apre a quasi il 41 per cento della popolazione e le grandi aziende come la Whirlpool scappano a gambe levate lasciando centinaia di operai in mezzo ad una strada". "Noi - ha concluso il capogruppo di Forza Italia - abbiamo votato contro il Def, De Luca e Di Maio farebbero bene a passarsi una mano sulla coscienza e a chiedere scusa ai cittadini". (Ren)