Campania: giovedì al Consiglio regionale presentazione di "Vetrina nazionale Comuni in mostra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì alle ore 10.30 sarà presentata presso la Sala Caduti di Nassiriya nella sede del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, 21°piano, la “Vetrina nazionale Comuni in mostra”, evento patrocinato da Consiglio regionale della Campania, Provincia di Salerno, Comune di Capaccio Paestum, Camera di Commercio Salerno, Arec Campania, Anci Campania e Associazione nazionale piccoli Comuni d’Italia, Unpli, Uncem, Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Parteciperanno alla conferenza stampa il presidente della commissione regionale Istruzione e Cultura Tommaso Amabile e la coordinatrice eventi della “Vetrina nazionale Comuni in mostra”, Serenella Sforza. Saranno presenti sindaci della Campania, presidente Gal, Anci e Coldiretti, Ufficio scolastico regionale e dirigenti scolastici coinvolti. Nell’ambito di tale iniziativa, sarà presentato il Salone regionale del turismo enogastronomico che si terrà a Paestum dal 28 al 30 ottobre 2019, presso il villaggio resort Oasis, per promuovere il turismo, particolarmente scolastico, valorizzando l’identità storico-sociale e ambientale dei territori campani, le tradizioni e l’enogastronomia. (Ren)