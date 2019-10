Piemonte: Coldiretti, Regione istituisca tavolo interassessorile sul comparto avicolo

- Il comparto avicolo è stato al centro dell’incontro che Coldiretti Piemonte ha avuto con l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi. Dal 1 gennaio 2020, infatti, le imprese saranno costrette a fare degli ingenti investimenti strutturali per adeguarsi ai nuovi requisititi ed alle norme di conduzione dell’attività. “Alla luce dei futuri cambiamenti, come abbiamo già fatto presente nei mesi scorsi, è necessaria un’attenzione al comparto avicolo piemontese, che conta oltre 32 milioni di capi e 1158 aziende – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Oltretutto, visti i casi di aviaria pressoché inesistenti in Piemonte, non è ammissibile comprendere la nostra regione tra le aree ad alto rischio". (segue) (Rpi)