Campania: FI, da Martusciello dichiarazioni stupefacenti

- "Parafrasando Salvini, anche da Martusciello dichiarazioni stupefacenti!". Lo hanno dichiarato il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano e i coordinatori provinciali di Forza Italia di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, rispettivamente Antonio Pentangelo, Giorgio Magliocca, Enzo Fasano, Cosimo Sibilia e Domenico Di Mauro. "Intanto - hanno aggiunto gli esponenti di Forza Italia -, dopo il nostro impegno nel sostenerlo perché alle Europee il Presidente Berlusconi optasse per la circoscrizione nord-occidentale così da consentirgli l'ingresso all'europarlamento, siamo nuovamente a prendere atto che per l'onorevole Martusciello la gratitudine è il sentimento del giorno prima". "Quanto alle sue affermazioni non possiamo che constatarne il delirio – hanno precisato De Siano e i coordinatori provinciali - Imputa la sfiducia al sindaco di Lacco Ameno al coordinamento regionale ignorando che a realizzarlo è stata una lista civica, mentre ignora completamente i risultati delle amministrative, probabilmente perché totalmente assente in quella campagna elettorale". "Quanto all'Altra Italia e ai 100 circoli che a luglio scorso aveva promesso di aprire nel giro di un paio di mesi – hanno concluso –, siamo ancora in attesa della prima inaugurazione. Che fa si dimette?". (Ren)