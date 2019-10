Campania: De Luca, restiamo concentrati sul lavoro

- "Rimarremo testardamente concentrati sul lavoro". Lo ha dichiarato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Questa è una Regione che, se non ti metti la notte a pensare alla risoluzione dei problemi, si arena da sola - ha proseguito De Luca - La Corte dei Conti ci impediva di fare nuove assunzioni, quindi in questi 4 anni abbiamo lavorato in condizioni assurde. Posso dire che abbiamo fatto in Campania quello che non si è fatto in 40 anni, nonostante le condizioni sfavorevoli. Noi, a novembre, usciremo dal commissariamento della sanità campana. Questo ci ridarà dignità definitiva, come è accaduto per le Universiadi. Si può fare sempre meglio, ma bisogna valutare il sacrificio, l'impegno, gli anni di vita. Questa è una Regione in cui, se vuoi cambiare le cose, ti devi mutilare la vita. Io, tempo da perdere non ne ho e sono l'ultimo in Italia ad accettare i ricatti. La mia scelta è: la verità viene prima delle bandiere di partito. C'è un altro blocco di precari che abbiamo internato, i Bros. Abbiamo questioni sociali che vanno affrontati, perché fanno tremare le vene. Siamo impegnati a chiudere il piano per il lavoro. Abbiamo fatto al prima preselezione, adesso bisogna fare la seconda prova scritta, per arrivare a 10mila assunzioni. Dobbiamo poi nominare ben 13 commissioni, approvate da Ripam. Cominciamo a partire con il D". (segue) (Ren)