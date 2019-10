Campania: domani ad Avellino il tavolo tecnico per le Aree interne (2)

- "Non è possibile - ha sottolineato l'assessore campano - che i Comuni appartenenti ai territori dell’Alto Casertano non siano stati inseriti in queste sperimentazioni progettuali. Ora quindi che ci apprestiamo all’avvio della nuova programmazione 2021-2017 bisogna assolutamente ridefinire le aree progettuali candidabili e destinatarie degli interventi strategici, includendo subito anche questi territori ingiustamente esclusi". "L’obiettivo primario - ha concluso l'assessore Palmeri - è realizzare una nuova attenzione allo sviluppo delle aree interne, trattasi infatti di aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali, istruzione, salute e mobilità, ricche di importanti risorse ambientali e culturali, nelle quali vive circa un quarto della popolazione italiana. Più investimenti vuol dire maggiori occasioni di sviluppo e maggiore occupazione e benessere". (Ren)