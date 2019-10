Piemonte: Marnati, Regione candidata a Bruxelles a polo dell’idrogeno per trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore regionale all’Ambiente e all’Innovazione Matteo Marnati ha preso parte ieri all’assemblea aperta in Consiglio regionale su ambiente e clima. "La Regione Piemonte – ha detto Marnati - oggi si è candidata ufficialmente a Bruxelles per diventare polo dell’idrogeno. Ai ragazzi di Greta dico: per l’ambiente rinunciate a qualcosa anche voi. E' stato registrato un innalzamento della temperatura nel mondo, è vero. Ma le emissioni in Europa sono diminuite del 20% dal 1990. Mi baso su dati scientifici, ai ragazzi del Friday For Future dico che è giusto promuovere la sensibilità ambientale, ma questo ha un costo: e questo costo si chiama rinuncia. Rinuncia agli oggetti di lusso, all’utilizzo di materiali inquinanti e ai privilegi di cui oggi usufruite". Così l’assessore regionale all’Ambiente e all’innovazione tecnologica al termine del dibattito sui cambiamenti climatici, in aula a Palazzo Lascaris. "Ci sono paesi – ha proseguito l’assessore – dove non sarebbe mai stato consentito fare un dibattito come questo, in alcune parti del mondo le opinioni che ci siamo scambiati oggi non hanno diritto di cittadinanza, e di questo dobbiamo essere tutti fieri". Marnati ha detto di essere "orgoglioso di aver votato a favore della Tav che quando sarà completata ridurrà del 30% le emissioni di CO2 nell’ambiente". (segue) (Rpi)