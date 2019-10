Trasporti: Gruppo Caldoro, mitra? Meglio di no perché sarebbe per il governatore

- "Mitra? Meglio di no anche perché sarebbe stato rivolto, il mitra, contro l'unico vero responsabile: il presidente della Regione anche assessore ai trasporti". Così, sui social, il gruppo “Caldoro presidente” che ha ripreso le parole del governatore: "Quando ho visto le immagini di quello che è accaduto ieri alla Circumvesuviana mi è venuto il sangue agli occhi, credo che quei passeggeri avrebbero dovuto prendere il mitra per il disagio sopportato”. Nel post si legge infine: "Sacrifici e disagi solo per i pendolari e per i lavoratori Eav, provocati dall'incompetenza dei vertici aziendali e regionali". (Ren)