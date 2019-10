Campania: Marciano (Pd), in Consiglio regionale nessun confronto costruttivo

- Il consigliere campano del Pd Antonio Marciano, in merito all'approvazione da parte del Consiglio regionale della Campania del Defrc 2020-2022, ha detto: “Anche stavolta non si riesce a dare vita ad un confronto costruttivo che vada oltre le ‘magliette’ di parte’ e per affrontare le diverse problematiche per difendere la nostra Regione”. Marciano ha poi ricordato i dati di Svimez secondo i quali “la Campania continua ad avere un trend positivo, tra le migliori regioni nel Mezzogiorno, ma rallenta rispetto all’anno precedente; occorre, quindi, fare di più perché ci sono numerosi gap da superare. Bisogna fare una battaglia insieme per rivendicare maggiore attenzione per la nostra Regione, per rivendicare ad esempio, il 34% degli investimenti pubblici nel Sud, per giocare insieme una partita per il nostro territorio e combattere questa importante battaglia”.(Ren)