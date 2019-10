Napoli: Borrelli (Verdi), finalmente sarà realizzata recinzione della fontana di Monteoliveto

- "L'assessorato all'Urbanistica e ai Beni comuni ha comunicato che a breve partiranno i lavori per la realizzazione della recinzione della fontana di Monteoliveto a Napoli”. Lo ha affermato il consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha proseguito: “La struttura sarà realizzata dall'Asia e sarà posizionata a protezione della fontana e dell'obelisco. Contestualmente l'assessorato ha reso noto che le operazioni di cantiere, incluse la realizzazione degli elementi metallici e gli aspetti autorizzativi, sono già in corso. Si tratta di una splendida notizia. Abbiamo condotto una battaglia lunga anni per chiedere la realizzazione di una struttura che permettesse di sottrarre il monumento ai vandali e agli incivili". "Da anni – ha concluso Borrelli - continuiamo a documentare le frequenti vandalizzazioni della fontana. Durante l'ultimo sopralluogo abbiamo addirittura riscontrato la presenza di assorbenti femminili abbandonati all'interno della vasca. Uno scempio. La realizzazione della recinzione impedirà agli incivili di poter continuare a violare un monumento che meriterebbe ben altra cura da parte della cittadinanza". (Ren)